Події

19:38 19.01.2023

На Алеї сміливості у Києві відкрили табличку, присвячену президенту Євроради Мішелю

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Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Шарль Мішель після завершення переговорів у Києві відвідали Алею сміливості на площі Конституції та взяли участь у відкритті іменної таблички, присвяченої європейському лідеру.

Як повідомляє пресслужба українського президента, під час церемонії Зеленський нагадав, що на Алеї відображені імена тих, хто був із Україною та підтримував українське суспільство у складні часи повномасштабного російського вторгнення.

"Ми пам'ятаємо всю допомогу та всю підтримку. Дякую вам", - сказав Зеленський, звертаючись до Шарля Мішеля.

Крім того, глава держави вручив президенту Європейської ради орден "За заслуги" І ступеня.

Зазначається, що у такий спосіб було відзначено особистий внесок Шарля Мішеля у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та популяризацію Української держави у світі.

"Дякую за лідерство й лідерську підтримку України, нашої стійкості, нашої незалежності й нашого народу", - зазначив Зеленський під час вручення нагороди Мішелю у Маріїнському палаці.

 

Теги: #київ #єс #табличка #алея

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