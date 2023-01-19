На Алеї сміливості у Києві відкрили табличку, присвячену президенту Євроради Мішелю

Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Шарль Мішель після завершення переговорів у Києві відвідали Алею сміливості на площі Конституції та взяли участь у відкритті іменної таблички, присвяченої європейському лідеру.

Як повідомляє пресслужба українського президента, під час церемонії Зеленський нагадав, що на Алеї відображені імена тих, хто був із Україною та підтримував українське суспільство у складні часи повномасштабного російського вторгнення.

"Ми пам'ятаємо всю допомогу та всю підтримку. Дякую вам", - сказав Зеленський, звертаючись до Шарля Мішеля.

Крім того, глава держави вручив президенту Європейської ради орден "За заслуги" І ступеня.

Зазначається, що у такий спосіб було відзначено особистий внесок Шарля Мішеля у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та популяризацію Української держави у світі.

"Дякую за лідерство й лідерську підтримку України, нашої стійкості, нашої незалежності й нашого народу", - зазначив Зеленський під час вручення нагороди Мішелю у Маріїнському палаці.