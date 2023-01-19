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17:49 19.01.2023

БЕБ передало ЗСУ вилучену техніку на 112 млн грн

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БЕБ передало ЗСУ вилучену техніку на 112 млн грн

Бюро економічної безпеки України передало підрозділам Сил територіальної оборони Збройних сил України комп'ютерну техніку та засоби зв'язку вартістю 112 млн грн.

Зазначається, що смартфони, планшети та ноутбуки відомого світового бренду будуть використані в реалізації проєкту ЗСУ "Очі Яструба" та допоможуть військовим у виконанні поставлених бойових завдань.

"Техніка була вилучена детективами БЕБ у групи осіб, які за сприяння службових осіб Закарпатської митниці Держмитслужби завезли товари із порушенням митних правил через кордон України. Не задекларувавши товар, перевізник ухилився від сплати податку на додану вартість та мита, що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету України в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що телефони, планшети та ноутбуки, які були незаконно ввезені в Україну, на 112 млн грн заарештовані.

Наразі особі, яка здійснила переміщення товарів на митну територію України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податку на додану вартість, мита, що призвело до фактичного ненадходження до держбюджету коштів в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Встановлюються інші особи, які причетні до скоєння злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

Теги: #техніка #зсу #беб

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