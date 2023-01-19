Прокурор просить арешт з альтернативою застави в 365 млн грн для Коболєва, який преміював себе на $10 млн

Прокуратура просить суд застосувати арешт з альтернативою застави у 365 млн грн до ексголови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, який, зловживаючи службовим становищем, преміював себе більше ніж на 229 млн грн.

"Прокурор просить застосувати до ексголови правління "Нафтогазу" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією прокуратури, 19 січня 2023 року до Вищого антикорупційного суду направлено клопотання НАБУ, погоджене прокурором САП, щодо застосування до ексголови правління НАК "Нафтогаз України", який, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 365 млн грн.

У САП уточнюють, що судове засідання щодо обрання запобіжного заходу призначено на 19 січня.

У прокуратурі додали, що про результати розгляду клопотання поінформують додатково.

Як повідомлялося, антикорупційні органи України повідомили про підозру ексголові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву, який, зловживаючи службовим становищем, преміював себе більше ніж на 229 млн грн.

"19 січня 2023 року прокурор САП та детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України", який, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн. Йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", - йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на сторінці у фейсбуці в четвер.

За інформацією САП, у 2018 році голова правління, зловживаючи своїм службовим становищем, ініціював розгляд наглядовою радою компанії питання щодо погодження виплати премії за досягнення значних цілей, реалізацію важливих, стратегічних проєктів працівникам НАК "Нафтогаз України", зокрема членами правління.

"Пізніше посадовець підготував зміни та доповнення до подання щодо виплати премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі розмір премії розміром $10 млн. При цьому голова правління свідомо приховав від членів комітету з призначень та винагород і наглядової ради компанії відомості про те, що для керівників підприємств, заснованих на державній власності, встановлено граничні розміри преміювання за підсумками роботи, а саме не більше ніж 36 посадових окладів на рік", - наголошується в повідомленні.

У САП уточнюють, що в результаті наглядова рада НАК "Нафтогаз України" погодила зміни, які забезпечили голові правління виплату премій.

"Слідство встановило, що протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229 250 410 грн", - інформують у прокуратурі.

Згідно з повідомленням, протягом 2018-2021 років посадові особи НАК "Нафтогаз України" не сприяли розслідуванню, приховуючи від слідства документи та матеріали компанії, необхідні для встановлення обставин скоєння злочину.

У повідомленні САП не називається ім'я підозрюваного, йдеться про Коболєва.

"Короткий коментар щодо новин про підозру. Розуміючи, що відбувається підготовка підозри, коли перебував за кордоном, одразу повернувся в Україну, щоб не давати приводу для звинувачень, що я кудись утік чи ховаюся. Цього точно робити не збираюся, а збираюся доводити свою правоту", - написав Коболєв на своїй сторінці у фейсбуці.