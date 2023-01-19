У Дніпрі вже 46 загиблих від удару ракети по житловому будинку – голова ОВА

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару російських окупантів по житловому будинку в м. Дніпро сягнула 46 людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"За уточненою інформацією, російська ракета, що поцілила по дніпровській багатоповерхівці, забрала 46 життів. 11 людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Упізнання триває", - написав Резніченко в телеграмі в четвер.

"80 людей поранені. У лікарнях міста під наглядом медиків залишаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, з-поміж них 9-річна дівчинка", - розповів голова обладміністрації.

Раніше повідомлялося про 45 загиблих унаслідок ракетного удару 14 січня і 11 зниклих безвісти.