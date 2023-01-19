Кулеба: Ухвалення резолюції про спецтрибунал – це важливий крок до переслідування керівництва РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав ухвалення Європейським парламентом резолюції про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України важливим кроком до судового переслідування російського керівництва та запобігання таким злочинам у майбутньому.

"Я вдячний членам Європейського парламенту за ухвалення постанови про створення спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. Важливий крок до правового механізму судового переслідування російського керівництва та запобігання таким злочинам у майбутньому", - написав Кулеба у твіттері у четвер.