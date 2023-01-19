Після ракетного удару окупантів по будинку в Дніпрі зниклими безвісти залишаються 11 людей

Поліція перевірила всі повідомлення про людей, які безвісти зникли після ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі, станом на четвер 11 людей залишаються зниклими безвісти, повідомляє поліція Дніпропетровської області.

"Понад 560 заяв прийняли поліцейські за фактом ракетного удару по будинку в Дніпрі. З них 420 повідомлень стосувалися пошкодженого майна, 43 - пошкодження автомобілів та 10 - адмінбудівель", - ідеться у повідомленні відділу комунікації поліції Дніпропетровської області у четвер.

У повідомленні зазначається, що також поліцейські реєстрували та перевіряли повідомлення про зникнення людей. "Кожну заяву відпрацювали - наразі безвісти зниклими залишаються 11 людей", - наголошують у поліції.

За інформацією поліції, нині на місці трагедії працюють десять слідчо-оперативних груп, які здійснюють огляд квартир та приймають заяви від власників пошкодженого майна.

Антимародерні групи поліції працюють щодо недопущення крадіжок із тимчасово залишених квартир.

Слідчі заходи щодо документування наслідків ракетного удару тривають.