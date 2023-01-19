Ворожі обстріли греблі Каховської ГЕС призвели до масової загибелі риби

Унаслідок обстрілу російськими військовими греблі Каховської ГЕС у Дніпрі масово гине риба, відкрито кримінальне провадження, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Суспільного резонансу в ЗМІ набув факт масової загибелі риби у нижньому б'єфі річки Дніпро через критичне зниження рівня води", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в четвер.

В Офісі генпрокурора зазначають, що, за даними правоохоронців, унаслідок обстрілу російськими військовими греблі Каховської ГЕС зазнав пошкодження її затворний механізм.

"Це вплинуло на рівень води в Каховському водосховищі та річці Дніпро, який продовжує стабільно знижуватись. Екологічна ситуація у водоймі призводить до загибелі водних біоресурсів, що може призвести до зриву нересту навесні 2023 року", - наголошується в повідомленні.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Запорізької обласної прокуратури порушили кримінальне провадження за фактом за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі тривають першочергові слідчі дії з метою встановлення розміру збитків, завданих довкіллю.

Досудове розслідування здійснює СБУ.