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11:37 19.01.2023

Ексголова правління "Нафтогазу" Коболєв преміював себе на $10 млн, йому повідомлено про підозру

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Ексголова правління "Нафтогазу" Коболєв преміював себе на $10 млн, йому повідомлено про підозру

Антикорупційні органи України повідомили про підозру ексголові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву, який, зловживаючи службовим становищем, преміював себе більше ніж на 229 млн грн.

"19 січня 2023 року прокурором САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України", який зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн. Йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", - йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на сторінці у фейсбуці у четвер.

За інформацією САП, у 2018 році голова правління, зловживаючи своїм службовим становищем, ініціював розгляд Наглядовою радою компанії питання щодо погодження виплати премії за досягнення значних цілей, реалізацію важливих, стратегічних проєктів працівникам НАК "Нафтогаз України", включаючи членів правління.

"Пізніше посадовець підготував зміни та доповнення до подання щодо виплати премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі розмір премії у розмірі $10 млн. При цьому голова правління свідомо приховав від членів комітету з призначень та винагород і Наглядової ради компанії відомості про те, що для керівників підприємств, заснованих на державній власності, встановлено граничні розміри преміювання за підсумками роботи, а саме не більше ніж 36 посадових окладів на рік", - наголошується в повідомленні.

У САП уточнюють, що в результаті Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" погодила зміни, які забезпечили голові правління виплату премій.

"Слідством встановлено, що протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229 250 410 грн", - інформують у прокуратурі.

Згідно з повідомленням, протягом 2018-2021 років посадові особи НАК "Нафтогаз України" не сприяли розслідуванню, приховуючи від слідства документи та матеріали компанії, необхідні для встановлення обставин скоєння злочину.

У повідомленні САП не зазначено імені підозрюваного, йдеться про Андрія Коболєва.

Теги: #набу #підозра #коболєв #сап

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