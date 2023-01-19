Шістьох постраждалих з опіками внаслідок падіння вертольота в Броварах готують до відправлення на лікування за кордон - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України готує до відправлення на лікування за кордон шістьох осіб, які дістали опіків унаслідок падіння вертольота у Броварах 18 січня, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"Частину пацієнтів було переведено до Київського опікового центру: вони найважчі та складніші, але ніхто з них не перебуває ні в критичному, ні в загрозливому стані. Вони отримують повноцінне лікування, яке визначено протоколом. Ми готуємо шістьох пацієнтів із опікового центру - це діти та дорослі, для подальшого лікування за кордоном", - сказала вона в ефірі телемарафону в четвер.

Микичак не повідомила, куди саме буде відправлено постраждалих, але зазначила, що в МОЗ "із першої години трагедії активно звернулися до опікових центрів Польщі, Австрії, Чехії та США".