Події

11:10 19.01.2023

Шістьох постраждалих з опіками внаслідок падіння вертольота в Броварах готують до відправлення на лікування за кордон - МОЗ

1 хв читати
Шістьох постраждалих з опіками внаслідок падіння вертольота в Броварах готують до відправлення на лікування за кордон - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України готує до відправлення на лікування за кордон шістьох осіб, які дістали опіків унаслідок падіння вертольота у Броварах 18 січня, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"Частину пацієнтів було переведено до Київського опікового центру: вони найважчі та складніші, але ніхто з них не перебуває ні в критичному, ні в загрозливому стані. Вони отримують повноцінне лікування, яке визначено протоколом. Ми готуємо шістьох пацієнтів із опікового центру - це діти та дорослі, для подальшого лікування за кордоном", - сказала вона в ефірі телемарафону в четвер.

Микичак не повідомила, куди саме буде відправлено постраждалих, але зазначила, що в МОЗ "із першої години трагедії активно звернулися до опікових центрів Польщі, Австрії, Чехії та США".

Теги: #бровари #постраждалі #закордон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:56 19.01.2023
Зеленський про трагедію у Броварах: Як тільки будуть встановлені чіткі факти про причину катастрофи, ми надамо інформацію

Зеленський про трагедію у Броварах: Як тільки будуть встановлені чіткі факти про причину катастрофи, ми надамо інформацію

07:39 19.01.2023
Зеленський подякував вихователькам дитячого садка у Броварах за порятунок дітей

Зеленський подякував вихователькам дитячого садка у Броварах за порятунок дітей

19:04 18.01.2023
Зеленський у Давосі: Падіння вертольота у Броварах і смерті людей – це результат війни

Зеленський у Давосі: Падіння вертольота у Броварах і смерті людей – це результат війни

18:46 18.01.2023
У Броварській громаді 19, 20 та 21 січня оголошено днями жалоби - мер

У Броварській громаді 19, 20 та 21 січня оголошено днями жалоби - мер

18:28 18.01.2023
До опікового центру Києва доставлено 10 постраждалих унаслідок падіння гелікоптера у Броварах - Ляшко

До опікового центру Києва доставлено 10 постраждалих унаслідок падіння гелікоптера у Броварах - Ляшко

17:27 18.01.2023
Уряд доручив у рамках Держкомісії ТЕБ і НС створити робочу групу з розслідування аварії вертольота у Броварах - Шмигаль

Уряд доручив у рамках Держкомісії ТЕБ і НС створити робочу групу з розслідування аварії вертольота у Броварах - Шмигаль

17:12 18.01.2023
Шмигаль закликає утриматися від передчасних висновків до завершення розслідування авіакатастрофи у Броварах

Шмигаль закликає утриматися від передчасних висновків до завершення розслідування авіакатастрофи у Броварах

17:02 18.01.2023
Волонтери Червоного Хреста працюють на місці авіакатастрофи у Броварах

Волонтери Червоного Хреста працюють на місці авіакатастрофи у Броварах

16:28 18.01.2023
Пошукові роботи на місці падіння гелікоптера у Броварах завершено, загиблих 14 - ДСНС

Пошукові роботи на місці падіння гелікоптера у Броварах завершено, загиблих 14 - ДСНС

16:17 18.01.2023
Колектив МВС співчуває рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі гелікоптера в Броварах

Колектив МВС співчуває рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі гелікоптера в Броварах

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Після ракетного удару окупантів по будинку в Дніпрі зниклими безвісти залишаються 11 людей

Естонія надасть Україні найбільший пакет військової допомоги

Ексголова правління "Нафтогазу" Коболєв преміював себе на $10 млн, йому повідомлено про підозру

Чергова Конференція відновлення України відбудеться в Лондоні у червні 2023 року – Шмигаль

Путін викопав прірву між Росією та Україною – Зеленський

ОСТАННЄ

На всій лінії Чорноморського узбережжя забезпечено протидесантну оборону - ОК "Південь"

МЗС України засуджує ганебну заяву Лаврова, яка ображає пам'ять жертв голокосту, та закликає Ізраїль відреагувати

Росія має відповісти за злочини на українській землі – Зеленський

На Київщині можливі звуки вибухів – працюють сапери

Прем'єр Швеції оголосив про постачання до України гаубиць Archer

Після ракетного удару окупантів по будинку в Дніпрі зниклими безвісти залишаються 11 людей

Ворожі обстріли греблі Каховської ГЕС призвели до масової загибелі риби

Естонія надасть Україні найбільший пакет військової допомоги

Ексголова правління "Нафтогазу" Коболєв преміював себе на $10 млн, йому повідомлено про підозру

У Києві квітнева погода: максимум температури перевищив попередній рекорд на 1,6°С

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА