Події

09:47 19.01.2023

Путін викопав прірву між Росією та Україною – Зеленський

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Путін викопав прірву між Росією та Україною – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що метою є повернення окупованих територій, зокрема Криму.

"Наша мета – деокупувати наші території. Крим – наша земля, це наші гори та наше море. Дайте нам вашу зброю і ми повернемо наше", - сказав він у четвер, виступаючи через відеозв'язок на "Українському сніданку" у Давосі, організованому Фондом Віктора Пінчука.

За його словами, "є ще можливість РФ вийти з цієї території". "Ніхто не каже, що можна повернути відносини, але вони можуть зберегти життя їхніх людей. Це їх майбутнє. Прірва між нами глибока, але вони її викопали. Саме Путін стоїть із лопатою. І залишиться із цією лопатою в історії", - сказав Зеленський.

Теги: #рф #україна #відносини

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