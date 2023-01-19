Ворог уночі завдав ракетного удару по Матвіївській громаді

Вночі росіяни обстріляли Матвіївську громаду ракетою С-300, пошкоджено будинки, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"153 обстріли пережили 17 наших населених пунктів за останню добу. Наразі зафіксовано 28 повідомлень про руйнування", – написав він у телеграм-каналі у четвер уранці.

Також він зазначив, що в Матвіївській громаді ракета С 300 впала в поле, від вибуху в місцевій освітній установі та будинках поруч вибило всі вікна. Без жертв.