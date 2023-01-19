За добу окупанти обстріляли дві ОТГ на Сумщині

У середу російські окупанти обстріляли дві громади на Сумщині, без постраждалих, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Росіяни протягом дня обстріляли Краснопільську та Шалигінську громади", - написав він у Фейсбуці у середу ввечері.

Зокрема, по Краснопільській громаді ворог відкривав мінометний вогонь, 4 прильоти.

Шалигінська громада також зазнала мінометного обстрілу з території Росії. Прилетіло 15 мін 120-мм калібру.

"В обох випадках обійшлося без постраждалих і руйнувань", – зазначив Живицький.