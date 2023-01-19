Події

08:06 19.01.2023

За добу ворог втратив 760 одиниць о/с, 6 танків, 14 артсистем та гелікоптер

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За добу ворог втратив 760 одиниць о/с, 6 танків, 14 артсистем та гелікоптер

Минулої доби противник втратив 760 одиниць о/с, а з початку повномасштабного вторгнення 118 530 військових. ЗСУ знищили 6 танків, 10 бронемашин, 14 артсистем, вертоліт, 6 БПЛА та 7 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.23 орієнтовно склали особового складу – близько 118530 (+760) осіб ліквідовано, танків – 3136 (+6) од., бойових броньованих машин ‒ 6235 (+10) од, артилерійських систем – 2122 (+14) од, РСЗВ – 442 (+0) од., засоби ППО ‒ 220 (+0) од., літаків - 287 (+0) од., гелікоптерів – 277 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1882 (+6), крилаті ракети - 749 (+0), кораблі / катери - 17 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 4896 (+7) од., спеціальна техніка - 190 (+0).

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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