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21:46 18.01.2023

Байден і перша леді США висловили співчуття у зв'язку з авіакатастрофою у Броварах

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Байден і перша леді США висловили співчуття у зв'язку з авіакатастрофою у Броварах

Президент США Джозеф Байден і перша леді Джилл Байден співчувають родинам загиблих у зв'язку з катастрофою вертольота в Україні в середу вранці, повідомляється на сайті Білого дому.

"Джилл і я висловлюємо наші глибокі співчуття сім'ям усіх загиблих у результаті трагічної катастрофи вертольота в Україні сьогодні вранці, зокрема міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та інших високопосадовців українського уряду. Наші серця також із десятками вбитих і поранених мирних жителів, зокрема із дорогоцінними дітьми, та їхніми родинами. Ми сумуємо разом із усіма, хто сумує про цю несамовиту трагедію", - йдеться у заяві глави держави.

Президент США наголосив, що Монастирський і його команда брали активну участь у збереженні демократії в Україні – як у її захисті від російської агресії, так і у життєво важливій роботі щодо зміцнення інститутів України у цій війні та в майбутньому.

"Реформатор і патріот, пане Монастирський відстоював волю українського народу. Ми продовжимо шанувати цю спадщину через зусилля щодо зміцнення інститутів України та у нашому незмінному партнерстві з народом України, щоб підтримувати яскраве полум'я свободи. Сьогодні ми молимося про зцілення поранених та втіху тих, хто втратив близьких", - наголосив він.

Байден також додав, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

 

 

Теги: #сша #мвс #співчуття

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