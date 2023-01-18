Для перемоги Україні потрібні рішучість і швидкість світу

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи за допомогою відеозв'язку перед учасниками Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія), заявив, що для перемоги Україні потрібна рішучість та швидкість цілого світу.

У своєму зверненні Зеленський розповів про трагедію у Броварах, внаслідок якої аварія вертольота забрала життя 14 людей, включно з керівництвом МВС. У зв'язку з цим він попросив присутніх на форумі вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих.

"Лише хвилина, але вона зберігає пам'ять про стількох людей. Україна переживає тисячі таких хвилин. Серед них - три хвилини 14 січня. Три хвилини - за цей час російська ракета подолала сотні кілометрів, влучила в житловий квартал Дніпра і вбила не менше 45 людей. Мій виступ буде коротким - про час, якого у нас не вистачає", - заявив він.

Він наголосив, що сучасний світ не встигає за змінами та викликами, тому список глобальної, екологічної, продовольчої та енергетичної світових криз необхідно доповнити ще однією – кризою часу, а перелік закликів до рішучих, ефективних спільних дій необхідно розширити ще й закликом до швидкості схвалення рішень цивілізованим світом.

"Росії знадобилося менше однієї секунди, щоб розпочати війну. Світу знадобилися дні, щоб відреагувати першими санкціями. Час, який вільний світ використовує для роздумів, використовується терористичною державою для вбивства", - сказав президент.

При цьому Зеленський зазначив, що за рік опору російській агресії оперативні дії України та її союзників змогли принести позитивні результати, зокрема, такі як зернова угода, відкриття європейських кордонів для українців та енергетична єдність із ЄС.

"Це врятувало мільйони життів не лише в Україні. Не лише Україні – всьому світу потрібен саме такий темп рішень і дій. Світ вагався у 2014 році, коли Росія без вагань окупувала Крим. Світ вагався у 2022 році, коли Росія без вагань влаштувала війну – повномасштабну. Світ не повинен вагатися сьогодні і завжди. Коли зло шукає реваншу, світові потрібна рішучість і швидкість", - заявив він.

За словами глави держави, мобілізація світу має випередити наступну військову мобілізацію Росії, постачання Україні систем ППО має випереджати наступні ракетні удари РФ, відновлення безпеки та миру в Україні має випередити наступ Росії на безпеку та мир в інших країнах, реалізація української Формули миру має відбутися швидше, ніж Росія зробить свої нові кроки.

"Для нас фактом життя є світ, який потребує рішучих і швидких кроків", - сказав Зеленський, зазначивши, що історія завжди повторюється: "Світ подолав нацизм, пандемії, байдужість до кліматичних змін, фінансові кризи та напруження Кремля. Світ знову переможе. Настав час зробити це швидше".