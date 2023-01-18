Червоний Хрест України та Міжнародний комітет Червоного Хреста є різними організаціями - ТЧХУ

Товариство Червоного Хреста України та Міжнародний комітет Червоного Хреста є різними організаціями, нагадує Товариство Червоного Хреста України.

"Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ/Червоний Хрест України) та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) - це різні організації. Червоний Хрест України має виключно національний мандат - працює лише на території України. МКЧХ має міжнародний мандат - виступає у ролі нейтрального та неупередженого посередника між усіма сторонами збройного конфлікту для вирішення гуманітарних проблем", - йдеться у роз'ясненні ТЧХУ, переданому агентству "Інтерфакс-Україна".

У повідомленні наголошується, що ТЧХУ захищає життя людей, полегшує їхні страждання під час війни, збройних конфліктів та природних катастроф, а також сприяє органам державної влади у діяльності у гуманітарній сфері.

Червоний Хрест України допомагає у наданні гуманітарної допомоги, супроводжує роботу місцевих органів влади під час евакуації населення.

"У співпраці з державними органами України всі співробітники та волонтери Червоного Хреста України щодня, наражаючи себе на небезпеку, працюють для порятунку та надання допомоги цивільному населенню, яке постраждало внаслідок збройної агресії на території України", - наголосили в ТЧХУ.