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16:53 18.01.2023

В.о. глави МВС Клименко: Ми маємо забезпечити стабільну роботу всіх підрозділів МВС

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В.о. глави МВС Клименко: Ми маємо забезпечити стабільну роботу всіх підрозділів МВС

Призначений в.о. міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко наголошує на необхідності забезпечення стабільної роботи всіх структур МВС для безпеки кожного громадянина та країни загалом.

В ефірі національного телемарафону, говорячи про загибель керівництва міністерства, Клименко сказав: "Це велика втрата для всього МВС. Чесно кажучи, зараз ми всі спустошені, бо втратили професійних керівників, авторитетних людей, наших товаришів... Хочу висловити співчуття всім рідним".

"На сьогодні наше основне завдання – це продовження тієї лінії та тієї політики МВС, яку розпочав і успішно впроваджував міністр Монастирський", - наголосив в.о. міністра.

Він додав: "Колектив МВС, Національної поліції, ДСНС, Нацгвардії, прикордонної, міграційної служби... ми зробимо все, щоб країна працювала стабільно, зробимо все, щоб кожен громадянин країни відчував безпеку, щоб наша країна відчувала, що ми стоїмо на її захисті".

"Перше, що ми маємо зробити, – це забезпечити стабільну роботу всіх органів та підрозділів МВС", - підсумував Клименко.

Щодо безпосередньо розслідування обставин авіакатастрофи, як сказав в.о. міністра, МВС спільно з іншими правоохоронними органами та Офісом генерального прокурора робить усе, "щоб найближчим часом визначити та встановити, чому ця катастрофа сталася".

"Працюватимемо день і ніч, щоб на всі питання, які є в нас, у суспільства, ми могли дати чітку відповідь", - додав він.

Як повідомлялося, 18 січня вранці в Броварах упав і розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебувало керівництво МВС. Зокрема, під час виконання службових обов'язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Загалом загинули 14 людей, з них одна дитина, постраждали 25 людей, з них 11 дітей.

Теги: #клименко #мвс

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