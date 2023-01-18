Латвія незабаром відправить Україні ЗРК Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами та безпілотники

Міністр оборони Латвії Інара Мурнієце цього тижня відвідала Київ із робочим візитом, де зустрілася з міністром оборони України Олексієм Резніковим, глави відомств обговорили заплановані постачання військової підтримки Україні найближчим часом.

"Під час бесіди з міністром оборони України я підтвердив тверду підтримку уряду та населення Латвії Україні в цій страшній війні. Найближчим часом направимо в Україну нові партії військової підтримки - зенітно-ракетні комплекси Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами та безпілотники. Латвія і цього року продовжить підготовку солдатів різних рівнів Збройних сил України. У планах — збільшити інтенсивність тренувань і навчити щонайменше вдвічі більше українців, ніж у 2022 році", — наводить слова Мурнієце пресслужба Міноборони Латвії.

Вона також наголосила, що весь світ захоплюється мужністю та самовідданістю українських Збройних сил і мирних жителів.

Під час візиту Мурнієце також зустрічалася із представниками Збройних сил України в різних форматах, а також відвідала Академію Сухопутних військ України у Львові.