ДСНС: За уточненою інформацією, унаслідок падіння гелікоптера в Броварах 14 загиблих, серед яких одна дитина

ДСНС уточнює, що внаслідок падіння гелікоптера в Броварах Київської області загинуло 14 осіб, зокрема одна дитина.

"За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольота виявлено 14 загиблих осіб, з них одна дитина та дев’ять осіб, які перебували на борту", - інформує ДСНС у телеграм-каналі про дані станом на 15:00.

За інформацією ДСНС, травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), інформація щодо госпіталізованих до лікарень уточнюється.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Раніше ДСНС повідомляла, що у Броварах виявлено тіла 17 загиблих, з них чотири дитини та дев'ять осіб, які перебували на борту вертольота. Доля ще однієї дитини залишалася невідомою.