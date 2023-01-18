Події

12:36 18.01.2023

У Дніпрі безвісти зниклими залишаються 17 осіб, 12 тіл і фрагментів тіл не впізнано

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У Дніпрі безвісти зниклими залишаються 17 осіб, 12 тіл і фрагментів тіл не впізнано

Станом на 18 січня у Дніпрі залишаються невпізнаними 12 тіл та фрагментів тіл, виявлених у руїнах багатоквартирного житлового будинку, зруйнованого російською ракетою 14 січня, повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталія Бабаченко.

"Рятувальна операція завершилася вчора. На поточний момент російська ракета забрала 45 життів. 12 тіл і фрагментів тіл ще не ідентифіковані. За цю добу впізнали лише трьох людей. 17 людей залишаються зниклими безвісти - зрозуміло, вони можуть бути серед тих, кого ще не впізнали", - розповіла Бабаченко в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що кількість поранених зросла до 80 осіб – напередодні увечері по медичну допомогу звернулася 80-річна жінка. 25 людей залишаються у лікарнях, із них троє дітей.

"Сиротами, за уточненою інформацією, залишилися троє дітей - це брат і сестра, які перебувають у лікарні. Але у них є бабуся та дядько, і зараз вони оформлюють опіку. І ще одна дівчинка чотирьох років на момент вибуху перебувала в гостях у бабусі, і зараз бабуся оформлює опіку", - розповіла Бабаченко.

Вона також зазначила, що орієнтовно внаслідок російської атаки без житла залишилися близько 400 осіб.

"...чотири (під'їзди) вже, найімовірніше, непридатні для життя. Проте це все встановлять експерти - починаючи з сьогоднішнього дня вони там працюють. Буде експертиза, і тоді буде зрозуміло, більше чи менше квартир непридатні для життя", - наголосила Бабаченко.

"У сам будинок уже повертають комунікації, наразі більшість під'їздів уже зі світлом та опаленням. Поки що не можуть, на жаль, повернути воду, бо дуже сильно пошкоджені комунікації, але обіцяють, що за кілька днів, максимум до початку наступного тижня вода вже буде в будинку", - додала вона.

Теги: #удар #дніпро #будинок

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