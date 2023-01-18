Події

12:07 18.01.2023

Голова Євроради висловився за постачання танків Україні

1 хв читати
Голова Євроради висловився за постачання танків Україні

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що підтримує плани постачання танків Україні.

"Україна нагально потребує більшої кількості озброєнь. Я особисто за постачання танків Україні", - сказав Мішель у середу на пленарній сесії Європарламенту в Страсбурзі.

Він зазначив, що Євросоюз допомагатиме Україні "стільки, скільки знадобиться".

"Ми продовжимо допомагати Україні у військовому плані, і ми збільшимо можливості Європейського фонду миру", - пообіцяв голова Євроради.

На початку тижня повідомлялося, що Велика Британія передасть Україні свій найсуттєвіший пакет військової допомоги, до якого увійдуть танки Challenger 2 та самохідні артилерійські установки AS-90.

Раніше Єлисейський палац оголосив, що президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв поставити Києву "танки французького виробництва". Французькі ЗМІ уточнили, що йдеться про машини AMX-10 RC - важкі бронеавтомобілі, що класифікуються також як колісні танки.

У вівторок канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв'ю Bloomberg заявив, що Німеччина веде консультації із союзниками щодо можливої передачі танків Україні.

Теги: #україна #танки #мішель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:44 18.01.2023
Президент США та прем'єр Нідерландів обговорили підтримку України

Президент США та прем'єр Нідерландів обговорили підтримку України

05:09 18.01.2023
Україна в 2022 р. скоротила валютний виторг від експорту чорних металів більш ніж наполовину

Україна в 2022 р. скоротила валютний виторг від експорту чорних металів більш ніж наполовину

05:07 18.01.2023
Резніков обговорив з главою Міноборони Латвії Мурнієце способи збільшення можливостей ЗСУ

Резніков обговорив з главою Міноборони Латвії Мурнієце способи збільшення можливостей ЗСУ

05:07 18.01.2023
Резніков обговорив з главою Міноборони Латвії Мурнієце способи збільшення можливостей ЗСУ

Резніков обговорив з главою Міноборони Латвії Мурнієце способи збільшення можливостей ЗСУ

23:34 17.01.2023
Єрмак: Постачання Францією Україні AMX-10 RC - це важливий крок, який має відкрити шлях до постачання важкої бронетехніки іншими країнами

Єрмак: Постачання Францією Україні AMX-10 RC - це важливий крок, який має відкрити шлях до постачання важкої бронетехніки іншими країнами

23:01 17.01.2023
Після форуму в Давосі у світі побільшає прихильників створення трибуналу з російської агресії

Після форуму в Давосі у світі побільшає прихильників створення трибуналу з російської агресії

22:51 17.01.2023
Зеленський подякував Нідерландам за передачу Україні ЗРК Patriot

Зеленський подякував Нідерландам за передачу Україні ЗРК Patriot

22:49 17.01.2023
Протягом 10 тижнів продовжуватиметься підготовка українських військових на американських ЗРК Patriot

Протягом 10 тижнів продовжуватиметься підготовка українських військових на американських ЗРК Patriot

20:49 17.01.2023
Нідерланди вирішили передати Україні систему ЗРК Patriot

Нідерланди вирішили передати Україні систему ЗРК Patriot

20:11 17.01.2023
Німеччина консультується із союзниками щодо постачання танків Україні - Шольц

Німеччина консультується із союзниками щодо постачання танків Україні - Шольц

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив СБУ у взаємодії з Нацполіцією та іншими органами з'ясувати обставини трагедії у Броварах

Унаслідок падіння вертольота у Броварах пошкоджено будинок дитсадка, скління у багатоквартирному будинку і три автомобілі, є загиблі та поранені – ДСНС

Рятувальники продовжують роботу з розбору завалів на місці падіння вертольота у Броварах, щоб дістатися до перекриттів, які впали в одній із секцій дитсадка – К.Тимошенко

Голова Київської ОВА: Кількість загиблих унаслідок падіння гелікоптера у Броварах зросла до 18 осіб, із них троє дітей

Кількість загиблих унаслідок падіння вертольота у Броварах зросла до 17 – голова ОВА

ОСТАННЄ

Зеленський доручив СБУ у взаємодії з Нацполіцією та іншими органами з'ясувати обставини трагедії у Броварах

Дітей із потерпілого внаслідок падіння вертольота дитсадка у Броварах доставлено до іншого закладу – голова ОВА

Унаслідок падіння вертольота у Броварах пошкоджено будинок дитсадка, скління у багатоквартирному будинку і три автомобілі, є загиблі та поранені – ДСНС

На Львівщині поліція затримала водія вантажівки, яка зіткнулася з автобусом

Нєбитов закликав очевидців падіння вертольота у Броварах звернутися до поліції для надання інформації

Шмигаль доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин катастрофи гелікоптера в Броварах

Рятувальники продовжують роботу з розбору завалів на місці падіння вертольота у Броварах, щоб дістатися до перекриттів, які впали в одній із секцій дитсадка – К.Тимошенко

Генпрокурор: Розглядають усі можливі версії авіакатастрофи у Броварах

У Броварах розбився вертоліт Super Puma, про причини трагедії говорити рано - Повітряні сили ЗСУ

"Укрнафта" відкрила 11 нових пунктів незламності у трьох областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА