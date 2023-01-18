Голова Євроради висловився за постачання танків Україні

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що підтримує плани постачання танків Україні.

"Україна нагально потребує більшої кількості озброєнь. Я особисто за постачання танків Україні", - сказав Мішель у середу на пленарній сесії Європарламенту в Страсбурзі.

Він зазначив, що Євросоюз допомагатиме Україні "стільки, скільки знадобиться".

"Ми продовжимо допомагати Україні у військовому плані, і ми збільшимо можливості Європейського фонду миру", - пообіцяв голова Євроради.

На початку тижня повідомлялося, що Велика Британія передасть Україні свій найсуттєвіший пакет військової допомоги, до якого увійдуть танки Challenger 2 та самохідні артилерійські установки AS-90.

Раніше Єлисейський палац оголосив, що президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв поставити Києву "танки французького виробництва". Французькі ЗМІ уточнили, що йдеться про машини AMX-10 RC - важкі бронеавтомобілі, що класифікуються також як колісні танки.

У вівторок канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв'ю Bloomberg заявив, що Німеччина веде консультації із союзниками щодо можливої передачі танків Україні.