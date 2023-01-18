Фонд Порошенка відправив на передову військовим хімічні грілки, автомобільні шини та генератори

Фонд п'ятого президента України Петра Порошенка відправив на передову для українських військовослужбовців хімічні грілки, автомобільні шини та генератори, повідомила пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Петро Порошенко з компанією Roshen і волонтерами підготували черговий вантаж на фронт. Вкрай потрібні 100 тисяч хімічних грілок для військових, автомобільні шини і генератори скоро будуть на передовій", - ідеться у повідомленні.

За словами Порошенка, ці дизель-генератори прибули з південно-східної Азії та вирушать до військ для забезпечення електроживлення для Starlink, що "в умовах енергетичної кризи конче потрібно".

Він також зазначив, що для "волонтерських" пікапів та бусів, якими користуються військові, куплені "болотні" шини, які дадуть змогу машинам їздити бездоріжжям.

"Ця гума дуже затребувана на фронті – кажуть волонтери. Наші пікапи, наші буси потребують шин. Зараз тут більше 250 шин, які терміново їдуть на фронт", – каже Порошенко.