Події

08:44 18.01.2023

Президент США та прем'єр Нідерландів обговорили підтримку України

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Президент США та прем'єр Нідерландів обговорили підтримку України

Президент США Джо Байден та прем'єр Нідерландів Марк Рютте у вівторок обговорили у Вашингтоні подальшу підтримку України, повідомляє Білий дім.

"Вони обговорили нашу постійну політичну, економічну та гуманітарну підтримку України, а також - підтримку, яку вона надає у сфері безпеки", - йдеться в заяві адміністрації Байдена за підсумками переговорів.

Раніше у вівторок низка ЗМІ повідомила з посиланням на сказані у Вашингтоні слова Рютте, що Нідерланди вирішили передати Україні один ЗРК Patriot.

 

 

Теги: #сша #україна #підтримка #нідерланди

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