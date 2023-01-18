Росіяни тричі за ніч обстрілювали Марганецьку та Червоногригорівську громади Дніпропетровської області

Російські війська тричі за ніч обстрілювали Марганецьку та Червоногригорівську громади Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни тричі накрили район вогнем із важкої артилерії. Понад два десятки ворожих снарядів прилетіли до двох громад - Марганецької та Червоногригорівської. Люди цілі", - написав він у телеграм-каналі.

Пошкоджено будинки та лінії електропередач. Наслідки уточнюються.

В інших районах – без тривог і атак.