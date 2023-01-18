Окупанти 37 разів обстріляли три громади Сумської області у вівторок

Російські окупанти 37 разів обстріляли три громади Сумської області у вівторок, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Росіяни 37 разів ударили по прикордонній Сумщині протягом дня. Під обстрілами перебували три громади", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, Білопольську ворог двічі обстріляв із мінометів, 26 прильотів.

По Новослобідській росіяни відкривали мінометний вогонь, 7 прильотів.

У Краснопільській ОТГ був мінометний обстріл з території Росії, 4 прильоти.

"У всіх випадках обійшлося без постраждалих і руйнувань", - зазначив він.