Окупанти 37 разів обстріляли три громади Сумської області у вівторок
Російські окупанти 37 разів обстріляли три громади Сумської області у вівторок, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
"Росіяни 37 разів ударили по прикордонній Сумщині протягом дня. Під обстрілами перебували три громади", - написав він у телеграм-каналі.
Зокрема, Білопольську ворог двічі обстріляв із мінометів, 26 прильотів.
По Новослобідській росіяни відкривали мінометний вогонь, 7 прильотів.
У Краснопільській ОТГ був мінометний обстріл з території Росії, 4 прильоти.
"У всіх випадках обійшлося без постраждалих і руйнувань", - зазначив він.