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23:34 17.01.2023

Єрмак: Постачання Францією Україні AMX-10 RC - це важливий крок, який має відкрити шлях до постачання важкої бронетехніки іншими країнами

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Єрмак: Постачання Францією Україні AMX-10 RC - це важливий крок, який має відкрити шлях до постачання важкої бронетехніки іншими країнами

 

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вважає, що постачання Францією Україні AMX-10 RC - це важливий крок, який має відкрити шлях до постачання важкої бронетехніки іншими країнами, повідомила прес-служба президента.

"Вітаємо рішення Франції поставити Україні колісні танки AMX-10 RC. Це важливий крок, який має відкрити шлях до постачання важкої бронетехніки іншими партнерами", - цитує прес-служба слова Єрмака під час зустрічі з дипломатичною радницею президента Франції з континентальної Європи та Туреччини Ізабель. Дюмон.

Він поінформував Дюмон про поточну складну ситуацію на фронті та ключові потреби України в оборонній допомозі, яка може бути надана з боку Франції.

Єрмак наголосив на нагальній потребі у якнайшвидшому посиленні українського ППО, насамперед для забезпечення захисту від російських ракетних ударів.

Сторони також обговорили питання реалізації ключових міжнародних ініціатив України, зокрема формули миру та подальші спільні дипломатичні зусилля для її успішної реалізації.

Як повідомлялося, міністр оборони України Олексій Резніков у четвер провів розмову з міністром Збройних сил Франції Себастьєном Лекорнем, подякував за постійну підтримку України та за рішення надати колісні танки AMX-10 RC української армії.

Теги: #україна #танки #франція #єрмак

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