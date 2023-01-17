Протягом 10 тижнів продовжуватиметься підготовка українських військових на американських ЗРК Patriot

Українських офіцерів підготують за 10 тижнів використовувати американські системи Patriot, заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

Як повідомляє Military media center, Резніков зазначив, що сьогоднішні успіхи України на полі бою були б неможливими без допомоги іноземних партнерів.

"І я вважаю, що треба завжди вміти говорити: спасибі. Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад, Patriot, вартість якого мільярд доларів, а підготовка, яка складає 10 місяців, мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за 10 тижнів. Такі зобов'язання взяли на себе американські партнери", – повідомив міністр.