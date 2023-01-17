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20:41 17.01.2023

Мер Дніпра Філатов: 20 постраждалих унаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами будинку в Дніпрі перебувають у дуже тяжкому стані

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Мер Дніпра Філатов: 20 постраждалих унаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами будинку в Дніпрі перебувають у дуже тяжкому стані

Мер Дніпра Борис Філатов повідомляє, що станом на вечір вівторка 20 постраждалих унаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами багатоквартирного будинку у Дніпрі перебувають у дуже тяжкому стані.

"20 людей перебувають у дуже тяжкому стані. Загалом по медичну допомогу звернулися 75 осіб", - сказав Філатов в ефірі програми "Васильєвський острів" на "11 каналі" в Дніпрі.

Мер уточнив, що наразі рятувальну операцію на місці обстрілу вже закінчено, тепер міські комунальники працюватимуть для того, щоб "демонтувати ті під'їзди, які розташовані поряд із місцем вибуху, і щоб ті конструкції, які зараз висять у повітрі, не обрушилися на голови містян та мешканців будинку”.

"Усі вже, як я думаю, бачили офіційну інформацію. 44 у нас загиблих, із них п’ятеро дітей. Є зниклі безвісти, але є так само і неідентифіковані люди. Ми вважаємо, що ці неідентифіковані - це і є безвісти зниклі", - наголосив Філатов.

Водночас, відповідаючи на уточнювальне запитання ведучого про можливість знайти когось зі зниклих безвісти, дніпровський мер відповів, що "шанси на це близькі до нуля".

"Немає (шансів, що хтось ще вижив, – ІФ-У), адже вже третя доба пішла... Давайте будемо об'єктивними, лише наша молитовна підтримка може дати нам шанс, що хтось, кого загубили, знайдеться живим десь. Тому що всі одне одного знають. Тому, скажімо так, шанси знайти ще когось живим близькі до нуля", - зазначив міський голова.

Він також розповів, що місто візьме на себе всі витрати на поховання загиблих унаслідок обстрілу громадян. "За винятком поминального обіду. Наразі ми вже пропонуємо оплачувати і труну, і місце на цвинтарі", - уточнив Філатов.

Мер також зазначив, що місто виплачуватиме потерпілим матеріальну допомогу на лікування.

"Це робитиме департамент соціального захисту, для цього потрібно прийти до Соборної райадміністрації і там оформити всі заяви. Щодо відшкодування коштів за житло, у нас у місті депутатами міськради прийнята спеціальна програма на відшкодування коштів за житло, яка передбачає максимальну виплату 1 млн грн", - наголосив Філатов.

Водночас міський голова зазначив, що в питанні виплат буде диференціація, "оскільки у когось була однокімнатна квартира, у когось трикімнатна, хтось утратив усі речі, а хтось ще може частину своїх речей врятувати".

Говорячи ж про те, що далі буде з постраждалим будинком, мер сказав: "63 або 64 квартири зруйновані повністю, поруч розташований один і другий блок. Ми будемо дивитися після інструментального обстеження, що ми робитимемо з цими блоками. Я дуже сподіваюся, що нам не доведеться розбирати все".

Він уточнив, що мова точно не йде про знесення всього будинку, а лише про кілька його блоків, на місці яких, на думку Філатов, "має бути сквер, оскільки на цвинтарі нічого будувати не треба".

Філатов також додав, що інструментальне обстеження будинку буде проведено одразу після отримання відповідного дозволу від ДСНС. Після його проведення та отримання відповідних результатів буде ухвалено рішення про призначення грошової допомоги за пошкоджене чи зруйноване житло.

Теги: #дніпро #будинок #постраждалі #обстріл

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