Події

20:11 17.01.2023

Німеччина консультується із союзниками щодо постачання танків Україні - Шольц

1 хв читати
Німеччина консультується із союзниками щодо постачання танків Україні - Шольц

Німеччина веде консультації із союзниками щодо можливої передачі танків Україні, будь-які оголошення у цій сфері мають бути узгоджені з партнерами, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми завжди діємо разом із нашими союзниками та друзями, ми ніколи не йдемо на самоті", - заявив він у вівторок.

Шольц додав, що Німеччина готова підтримувати Україну доти, доки це буде необхідно. При цьому канцлер назвав важливою метою уникнення того, що може стати війною між Росією і НАТО.

Раніше у вівторок віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що влада ФРН ще не визначилася з приводу того, чи варто постачати Україні сучасні танки. Він зазначив, що Берліну буде простіше ухвалити рішення щодо постачання, якщо спочатку свої танки передадуть США.

Теги: #україна #танки #позиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:49 17.01.2023
Нідерланди вирішили передати Україні систему ЗРК Patriot

Нідерланди вирішили передати Україні систему ЗРК Patriot

13:09 17.01.2023
Дуда: Передання Польщі 14 танків Leopard може відкрити нову главу військової допомоги

Дуда: Передання Польщі 14 танків Leopard може відкрити нову главу військової допомоги

08:19 17.01.2023
Голова американського комітету начальників штабів повідомив, що підготовку українських військових у Німеччині буде завершено до початку весни

Голова американського комітету начальників штабів повідомив, що підготовку українських військових у Німеччині буде завершено до початку весни

19:20 16.01.2023
Міністр оборони Великої Британії підтвердив рішення передати Києву роту танків Challenger 2 та десятки САУ AS-90

Міністр оборони Великої Британії підтвердив рішення передати Києву роту танків Challenger 2 та десятки САУ AS-90

12:38 16.01.2023
Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро цього тижня - Домбровскіс

Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро цього тижня - Домбровскіс

08:00 16.01.2023
Зафрахтоване ООН судно з майже 16 тис. тонн пшениці для Афганістану вийшло з українського порту

Зафрахтоване ООН судно з майже 16 тис. тонн пшениці для Афганістану вийшло з українського порту

07:45 16.01.2023
Боррель про ракетну атаку на Дніпро: Ці злочини проти мирних жителів не залишаться безкарними

Боррель про ракетну атаку на Дніпро: Ці злочини проти мирних жителів не залишаться безкарними

07:35 16.01.2023
США розпочали бойову підготовку українських військових у Німеччині

США розпочали бойову підготовку українських військових у Німеччині

08:50 15.01.2023
"Челсі" і "Шахтар" погодили трансфер Мудрика за 100 млн євро – офіційна заява

"Челсі" і "Шахтар" погодили трансфер Мудрика за 100 млн євро – офіційна заява

08:01 15.01.2023
Прем'єр Молдови висловила співчуття у зв'язку з російською ракетною атакою по Україні

Прем'єр Молдови висловила співчуття у зв'язку з російською ракетною атакою по Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України збили російський штурмовик Су-25 поблизу Соледара

Відновити мир в Україні без втрати її територій можна лише спільними зусиллями всіх вільних держав - Зеленський під час спілкування з німецькими студентами

Нідерланди вирішили передати Україні систему ЗРК Patriot

Мер Дніпра Філатов: 20 постраждалих унаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами будинку в Дніпрі перебувають у дуже тяжкому стані

Прем'єр-міністр Італії Мелоні незабаром відвідає Україну - Зеленський

ОСТАННЄ

В YASNO пояснили, чому в Києві досі зберігається дефіцит е/е, незважаючи на економію та потепління

"Планета кіно" облаштувала "пункт незламності" у столичному ТРЦ River Mall

Кількість пунктів незламності перевищила 11,7 тис., кількість евакуйованих із прифронтових областей – третину мільйона

Мешканці Липчанівки на Харківщині, яка очолила окупаційний орган влади, загрожує до 15 років ув'язнення

ЗС України збили російський штурмовик Су-25 поблизу Соледара

Відновити мир в Україні без втрати її територій можна лише спільними зусиллями всіх вільних держав - Зеленський під час спілкування з німецькими студентами

У Довженко-Центрі заявляють, що призначений у листопаді 2022 року в. о. гендиректора Алфьоров досі не вступив на посаду

У Харкові відбудуться дводенні антитерористичні контрдиверсійні заходи

Мер Дніпра Філатов: 20 постраждалих унаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами будинку в Дніпрі перебувають у дуже тяжкому стані

У Німеччині затримали екоактивістку Грету Тунберг, яка протестувала поблизу вугільної шахти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА