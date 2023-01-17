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19:18 17.01.2023

Україна та Чехія створять робочу групу із залучення чеських компаній до відновлення України

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Україна та Чехія створять робочу групу із залучення чеських компаній до відновлення України

Створити робочу групу із залучення чеських компаній до відновлення України домовилися у Давосі на Всесвітньому економічному форумі у вівторок перший віцепрем'єр – міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела.

"Ми вдячні Чехії за військову, фінансову та гуманітарну допомогу в ці драматичні часи. Чехія є одним із ключових європейських партнерів України, який надає значну політичну та практичну допомогу Україні та входить до п'ятірки ключових постачальників зброї для нашої країни", – заявила Юлія Свириденко.

Сторони також обговорили засідання міжурядової українсько-чеської комісії, що відбудеться в березні, а також досягли домовленостей щодо продовження співпраці в енергетиці та інтеграції ринків електроенергії.

Як зазначило українське відомство, Сікела запевнив, що його країна залишається для України надійним економічним та політичним партнером: Чехія продовжить політику, яка направлена на те, щоб Євросоюз і надалі відмовлявся від російських нафти та газу.

Відповідаючи на потреби України та в тісній координації із союзниками по НАТО Чехія вже передала військової допомоги Україні на суму близько 3 млрд чеських крон (близько $130 млн).

Теги: #чехія #робгрупа

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