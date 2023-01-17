Події

19:02 17.01.2023

IDS Ukraine відправила ЗСУ першу партію із 40 тис. банок нового енергетика "Воля"

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Група компаній IDS Ukraine, яка виготовляє мінеральну воду під ТМ "Моршинська" та "Миргородська", відправила першу партію свого нового енергетичного напою військовослужбовцям ЗСУ.

Як повідомила пресслужба компанії агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, 40 тис. банок енергетика вже підтримують українських військовослужбовців під Бахмутом і на лінії зіткнень ЗСУ з російськими військами у Херсонській та Запорізькій областях.

Пресслужба IDS Ukraine уточнила, що компанія планує налагодити регулярне постачання енергетика для ЗСУ.

За її даними, новий напій стане в нагоді не лише українським захисникам, а й волонтерам і людям, змушеним працювати вночі або понаднормово через відключення електрики.

У торговій мережі напій "Воля" з'явиться у лютому, але з 18 січня його можна замовити на сайті національного оператора доставки води Mywatershop.ua.

"Важливо зазначити, що IDS Ukraine допомагає країні та ЗСУ не лише через благодійність, хоча цей напрям є одним із ключових у діяльності компанії. Новий продукт – це інвестиції в економіку країни, можливість зберегти робочі місця та платити зарплати співробітникам", - наголосила пресслужба IDS Ukraine.

Раніше компанія повідомляла, що для виходу на новий для неї ринок енергетичних напоїв запустила нову виробничу лінію свого заводу "Оскар" (Моршин Львівської обл.).

Середньогазований напій "Воля" виготовлений на основі мінеральної води "Моршинська", містить кофеїн, амінокислоту таурин та вітаміни B5, B6, B7, B12, розливається у бляшанку банку об'ємом 330 мл.

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована у 1996 році, найбільший національний виробник бутильованих вод. До складу холдингу входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".

ДК є власницею торгових марок "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф". Є ексклюзивним імпортером до України грузинської мінеральної води "Боржомі".

За даними рейтингу "100 найдорожчих українських брендів", складеного виданням "НВ" та компанією MPP Consulting у 2021 році, ринкова вартість бренда "Моршинська" холдингу IDS Group Ukraine становила $533 млн. Загальна сума капітальних інвестицій холдингу за останні п'ять років становила 2,3 млрд грн.

Теги: #допомога #зсу #енергетик

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