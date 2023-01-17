Події

18:46 17.01.2023

Зеленський доручив максимально спростити та прискорити отримання допомоги постраждалими внаслідок трагедії в Дніпрі

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Зеленський доручив максимально спростити та прискорити отримання допомоги постраждалими внаслідок трагедії в Дніпрі

 Президент України Володимир Зеленський доручив максимально спростити та прискорити отримання допомоги постраждалими внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Дніпрі.

Як повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі, він заслухав у вівторок доповіді про наслідки трагедії.

Зокрема, станом на зараз розбір завалів і пошуково-рятувальну операцію завершено. Відомо про 45 загиблих, серед яких шестеро дітей. Із травмами різних ступенів тяжкості – 79 осіб, зокрема 16 дітей. Загалом у цій багатоповерхівці проживало близько 1700 осіб. У будинку пошкоджено 230 квартир, повністю зруйновано – 72 квартири.

"Доручив максимально спростити і пришвидшити отримання допомоги постраждалим, щоб люди якомога швидше почали відбудовувати життя після цієї трагедії", - написав президент.

Також, за його словами, наразі правоохоронні органи проводять слідчі дії для з'ясування всіх обставин та встановлення всіх причетних до злочину Росії проти мирних людей України.

"Ми обов'язково знайдемо всіх, хто спричинив цей терор. Кожного, хто причетний до цього та інших ракетних ударів проти України, буде знайдено й притягнуто до відповідальності", - заявив Зеленський.

На нараді були генеральний прокурор Андрій Костін, глава МВС Денис Монастирський та інші.

 

Теги: #дніпро #зеленський

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