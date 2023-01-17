Залужний провів у Польщі першу зустріч із генералом Міллі, обговорили потреби української армії
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі основні потреби Збройних сил України.
"Сьогодні в Польщі відбулася моя перша особиста зустріч із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні", - написав Залужний у телеграм-каналі.
Під час зустрічі Залужний пояснив основні потреби Збройних сил України, задоволення яких прискорить перемогу України над РФ.