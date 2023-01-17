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17:09 17.01.2023

Майбутній міністр оборони ФРН уважає за потрібне адаптувати бундесвер до нових реалій

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Майбутній міністр оборони ФРН уважає за потрібне адаптувати бундесвер до нових реалій

 Німецькі збройні сили мають пройти адаптацію до нових міжнародних реалій, заявив у вівторок Борис Пісторіус, який у четвер має обійняти посаду міністра оборони ФРН.

"Німецькій армії потрібно адаптуватися до нових реалій, спровокованих подіями в Україні", - наводить слова Пісторіуса агентство ЕФЕ.

Зі свого боку канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Пісторіус - досвідчений політик, який дасть міністерству оборони "силу та спокій, необхідні у наш час".

У понеділок міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт повідомила Шольца про бажання залишити посаду. Видання "Франкфуртер альгемайне цайтунг" зазначало, що роботу Ламбрехт на посаді міністра оборони вже кілька місяців критикували, зокрема через повільні закупівлі обладнання для бундесверу та брак досвіду.

Пісторіус народився 1960 року. З 2006 до 2013 року був мером міста Оснабрюк, з 2013 року обіймає посаду голови МВС Нижньої Саксонії. Він – член Соціал-демократичної партії Німеччини.

Теги: #міноборони #фрн #пісторіус

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