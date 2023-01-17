ТЧХУ реалізує програму підтримки модульних містечок Київщини
Товариство Червоного Хреста України реалізує програму підтримки життєзабезпечення модульних містечок Київської області.
"Київська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) запровадила програму допомоги оплати комунальних послуг, зокрема електро- та водопостачання, мешканцям модульних містечок. Це допоможе підтримати функціонування модульних містечок та комфорт проживання внутрішньо переміщених осіб", - повідомило ТЧХУ на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.
Програма діятиме у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах Київської області.
У ТЧХУ нагадали, що лише у Бучанському районі встановлено дев'ять модульних містечок: в Ірпені, Бучі, Бородянці, Макарові та Дмитрівці. В організації пояснили, що через навантаження на систему електропостачання області не всі модульні містечка можуть функціонувати повноцінно, оскільки не мають можливості забезпечити роботу потужних генераторів. Як приклад у ТЧХУ розповіли, що лише для опалення протягом 12 годин модульного містечка з 88 житловими кімнатами у Бородянці необхідно 300л пального.