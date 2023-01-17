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15:40 17.01.2023

Арестовича звільнено з посади позаштатного радника Офісу президента України – пресслужба ОП

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Арестовича звільнено з посади позаштатного радника Офісу президента України – пресслужба ОП

 Олексія Арестовича звільнено з посади позаштатного радника Офісу президента України.

Інформацію про це підтвердили у вівторок агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Офісу президента.

Як повідомлялося, у понеділок депутат Верховної ради Олексій Гончаренко повідомив про початок збору підписів із вимогою звільнити радника Офісу президента України Олексія Арестовича. Він також звернувся до СБУ щодо перевірки вчинення Арестовичем державної зради.

14 січня після влучення російської ракети в під'їзд житлового будинку в Дніпрі, внаслідок чого загинули понад 40 людей, радник Офісу президента в ефірі YouTube-кагалу "Фейгин Live" заявив, що ракета впала на житловий будинок із тієї причини, що нібито була збита українською системою ППО.

У Міноборони України це спростували, заявивши, що Україна не має засобів, щоб збивати ракету типу X-22, яка і влучила в житловий будинок.

Теги: #офіс_президента #арестович

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