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15:11 17.01.2023

Україна в Давосі закликає консолідувати зусилля щодо створення Спецтрибуналу проти РФ та механізму компенсації нею збитків

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Україна в Давосі закликає консолідувати зусилля щодо створення Спецтрибуналу проти РФ та механізму компенсації нею збитків

Спеціальний трибунал для притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини в Україні та Механізм виплати нею компенсації за шкоду є найбільш реальними шляхами покарати агресора та запобігти повторенню таких воєн у світі, проте їх практична реалізація потребує більшої та якнайшвидшої консолідації цивілізованого світу, глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Нині нам більше, ніж будь-коли, потрібна консолідована міжнародна підтримка, щоб Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію і створила цей трибунал", - сказав він на відкритті проєкту Ukraine is You Фонду Віктора Пінчука та PinchukArtCentre у Давосі у вівторок на полях Всесвітнього економічного форуму.

Єрмак нагадав, що Росія була визнана Генасамблеєю державою-агресором, водночас необхідний міжнародний трибунал, оскільки Міжнародний кримінальний суд не має такої юрисдикції, а трибунал зможе працювати набагато швидше та ефективніше, висунувши обвинувачення у злочині проти людства вже за два-три місяця.

"Україна спільно з партнерами робить усе можливе для створення такого трибуналу", – зазначив Єрмак, особливо наголосивши, що всі 80 тис. злочинів росіян мають отримати відповідну оцінку.

Глава Офісу президента також наголосив, що не менш важливим є питання компенсації величезних збитків, завданих Росією.

За його словами, Генасамблея ООН уже погодилася з використанням концепції компенсації, яка передбачає створення міжнародного реєстру збитків та відповідної Комісії з оцінки і Фонду компенсації, який фінансуватиметься за рахунок російських активів, зокрема золотовалютних резервів.

"Ми звертаємось до наших партнерів внести зміни до національного законодавства, щоб уможливити таку конфіскацію та передання (активів) до фонду", – заявив Єрмак.

Президент Польщі Анджей Дуда на відкритті проєкту також зазначив, що люди, відповідальні за те, що сталося у Бучі та багатьох інших українських містах, мають понести кримінальну відповідальність.

"Щоб кожен, у кого тільки думка з'явиться зробити таке, знав, що буде покараний… Ми маємо зробити все, щоб убезпечити майбутні покоління від такої небезпеки", – наголосив він.

Дуда зазначив, що відкриття цього проєкту в Давосі є дуже важливим, щоб усі учасники розуміли, яка війна наразі триває в Україні: не якась уявна війна 21-го століття на моніторах, а руйнівна та брутальна з численними жертвами мирних громадян, схожа до Другої світової війни.

Як заявив президент Польщі, цю війну можна завершити лише одним способом – росіяни мають бути вигнані з України та понести покарання.

Віктор Пінчук під час відкриття проєкту пояснив: його мета, щоб учасники Давосу на мить відчули себе українцем та відчули усі жахи війни. Він додав, що трагедія у Дніпрі, його рідному місті, де наразі перебуває його дочка, має зайвий раз змусити партнерів дати Україні необхідну зброю, щоб збивати такі ракети.

"Ми потребуємо термінової та сильної підтримки", – наголосив український бізнесмен та філантроп.

Пінчук також зазначив, що війна має багато фронтів, і культурний фронт – це також потужна зброя, важлива для перемоги.

Теги: #давос #єрмак

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