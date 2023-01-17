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14:31 17.01.2023

Кожен пункт української Формули миру має людський вимір – Зеленська в Давосі

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Кожен пункт української Формули миру має людський вимір – Зеленська в Давосі

 Перша леді України Олена Зеленська назвала найважливішим пунктом української Формули миру пункт про звільнення всіх полонених і депортованих до РФ.

"Про звільнення всіх тих тисяч українців, яких вивезли до Росії і яких там переконують, що, нібито, ніхто їм не допоможе. Не лише вони переживають тортури. Тортури невизначеності переживають і їхні родини. Це і про тисячі дітей, яких ми повинні захистити від розриву їхнього зв'язку з рідними та Україною. Цей розрив провокує Росія, коли віддає тисячі українських дітей на незаконне всиновлення. Це злочин проти самої суті батьківства та материнства", - сказала перша леді, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Кожен пункт української Формули миру має людський вимір", - заявила вона, назвавши кожен із 10 пунктів формули та розкривши їхню суть.

Зеленська також відзначила пункт про відновлення справедливості, наголосивши, що це те, чого вимагає гідність кожної людини, яка загинула під завалами власного будинку, тих, хто виживав у підвалах Маріуполя та хто мріяв про порятунок у Бучі, ховаючись від російських катів.

"Справедливість потрібна, щоб ніхто у світі ніколи не думав, нібито воєнні злочини та геноцидна політика можуть залишитися безкарними. Це потрібно не лише живим і загиблим українцям. Це потрібно світові, щоб ніхто не думав, що насильство можна повторити", - сказала вона.

Звертаючись до учасників форуму, перша леді також наголосила на тому, що в Україні сьогодні немає повністю безпечних місць, як і немає вихідних від війни.

"Кожному, хто зараз в Україні, щодня доводиться ризикувати життям. Росія не має табу. Просто зараз у Дніпрі триває розбір завалів частини зруйнованого житлового будинку... Сьогодні зранку було відомо про 40 загиблих. Доки ми розпочинали цей форум, ця цифра зросла до 43 людей. Вони просто були вдома в суботу. Цього достатньо для Росії, щоб убивати", - заявила Зеленська.

Саме тому, зазначила вона, необхідна і реалізація 9-го пункту Формули миру про гарантоване недопущення ескалації.

"Це необхідно не лише для того, щоб мати якусь дату для початку відліку мирного часу. А тому що мир не дорівнює перемир'ю. Щоб могли повертатися додому наші люди, які зараз розкидані по світу. Щоб із фронту повернулися наші батьки, їхні сини та дочки. Щоб знову возз'єдналися сім'ї, які розлучила війна. Єднання – це те, що повертає мир", - резюмувала Зеленська.

Теги: #давос #зеленська

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