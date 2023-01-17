Події

14:25 17.01.2023

Зеленський подякував ЄС і Єврокомісії за виділення перших €3 млрд із нової програми макрофіну на €18 млрд

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Зеленський подякував ЄС і Єврокомісії за виділення перших €3 млрд із нової програми макрофіну на €18 млрд

Президент України Володимир Зеленський, висловлюючи подяку Європейському Союзу та голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, зазначив, що збереження фінансової стабільності України життєво важливе для спільної перемоги над російським агресором.

"Україна отримала перші €3 млрд із нової програми макрофіну на €18 млрд. Вдячний ЄС і президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за потужну підтримку. Збереження фінансової стабільності України життєво важливе для нашої спільної перемоги над агресором", - написав Зеленський у твіттері.

 

Теги: #зеленський

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