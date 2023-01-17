Дуда: Передання Польщі 14 танків Leopard може відкрити нову главу військової допомоги

Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що рішення Польщі передати роту танків Leopard 2 Україні відкриє нову главу у військовій допомозі.

"Ми сподіваємося, що виробник німецьких танків також візьме участь у цій, на мій погляд, дуже гарній ідеї", - сказав Дуда на панельній дискусії "На захист Європи" в Давосі у вівторок.

Дуда наголосив, що президент України Володимир Зеленський кілька разів просив його про сучасні танки, оскільки лише з їхньою допомогою можна зупинити російське вторгнення.

"Ми збираємо коаліцію, спільноту країн, які, я сподіваюся, передадуть танки Leopard. Тут ми розраховуємо на наших фінських партнерів, які мають ці танки. Є низка європейських країн. Я сподіваюся, що союзники передадуть кілька чи десяток таких танків, завдяки чому для України буде сформовано як мінімум бронетанкову бригаду”, - зазначив президент Польщі.

Він додав, що, "звісно, ми розраховуємо на участь ФРН", проте цей процес потребуватиме часу.

Також Дуда зазначив, що Польща передала ще на початку 2022 року Україні 260 старих танків – часів СРСР, що "стало початком величезної підтримки України".