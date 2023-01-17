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11:56 17.01.2023

У Донецькій області за минулу добу загинули двоє мирних жителів, іще один дістав поранення - ОВА

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У Донецькій області за минулу добу загинули двоє мирних жителів, іще один дістав поранення - ОВА

 Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області російськими окупаційними військами загинули двоє цивільних осіб, одна людина поранена, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

"Оперативна ситуація по області станом на ранок 17 січня. Вночі росіяни продовжували стріляти по прифронтових і тилових містах. Усього за добу росіяни вбили двох цивільних у Донецькій області, поранили одного", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"На донецькому напрямку одна людина загинула у Сєверному Очеретинської громади. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, Мар'їнки та околиць Курахівської громади, а зранку обстріл Курахівки з РСЗВ. На горлівському напрямку одна людина загинула у Бахмуті. У місті пошкоджено два приватні будинки та багатоповерхівку. В Калиновому Іллінівської громади пошкоджено будинок. Напружена ситуація у Соледарській громаді — під обстрілами Соледар, Парасковіївка, Роздолівка і Федорівка", - написав він у повідомленні.

Як зазначає голова ОВА, близько півночі росіяни обстріляли Краматорськ – влучили в промислове підприємство. "Пошкоджено велику територію. На щастя, ніхто не постраждав. Унаслідок обстрілів було пошкоджено п'ять будинків у Вугледарі, під обстріл потрапила Новоукраїнка - без жертв. На лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Лимані, також під вогнем – Сіверськ".

 

Теги: #кириленко #донецька_область

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