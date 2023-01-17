Позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович написав заяву про звільнення з посади.

"Прошу звільнити мене з посади радника Офісу (поза штатом) за власним бажанням", - ідеться у тексті написаної від руки заяви від 17 січня на ім'я глави Офісу президента Андрія Єрмака, фотокопію якої Арестович опублікував у себе на фейсбуці у вівторок.

Він також написав: "Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка, отже, у відставку".

За кілька годин до цього у своєму телеграм-каналі Арестович написав, що "припустився серйозної помилки в прямому ефірі".

Увечері 14 січня він заявив, що запущену по Дніпру російську ракету збили українські сили протиповітряної оборони, й вона вибухнула під час падіння на під'їзд багатоповерхового будинку. Незважаючи на те, що у Повітряних силах Збройних сил України це негайно спростували, слова Арестовича одразу почали поширювати російські пропагандисти.

Пізніше радник глави ОП заявив, що "будинок у Дніпрі зруйнувала російська крилата ракета типу Х-22" і "ніяка ракета ППО і близько не могла б завдати й половини таких руйнувань".