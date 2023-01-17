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10:19 17.01.2023

СБУ ідентифікувала співробітника ФСБ, який координував каральні органи окупантів під час окупації Херсона

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СБУ ідентифікувала співробітника ФСБ, який координував каральні органи окупантів під час окупації Херсона

Служба безпеки України (СБУ) встановила особу ще одного представника російських спецслужб, який бере активну участь у війні проти України, повідомляється СБУ у телеграм-каналі у вівторок.

"Ним виявився кадровий співробітник 3 відділу 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ Сергій Сініцин із позивним "Сабір", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, у березні минулого року він прибув у тимчасово захоплений Херсон для формування каральних органів місцевої окупаційної адміністрації. Перебуваючи у складі "временной оперативной группы №8" посадовець брав безпосередню участь у створенні підконтрольного Москві "главного управления МВД Херсонской области". Саме це псевдоутворення виконує завдання Кремля щодо проведення масових репресій проти мешканців захоплених районів півдня України.

"Встановлено, що він особисто погоджував призначення керівників та "оперскладу" окупаційного органу, а потім координував їх каральні рейди проти громадян. Зафіксовано факти викрадення та катування людей", - повідомляє СБУ.

Крім того, зловмисник займався створенням російського агентурного апарату для проведення розвідувально-підривної діяльності у регіоні. Для цього намагався вербувати колишніх правоохоронців та місцевих чиновників.

За вказівкою "Сабіра" вони мали виявляти і "зливати" агресору місця перебування учасників руху опору. Також російська агентура "виходила" на жителів підконтрольної українській владі території для збору інформації про підрозділи Сил оборони.

За оперативними даними, під час звільнення Херсона представник ФСБ разом з іншими російськими загарбниками втік на лівий берег р. Дніпро.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

Продовжуються комплексні заходи щодо притягнення винного до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ Херсонської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

 

Теги: #сбу #херсон #спецслужби_рф

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