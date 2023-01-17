За добу окупанти обстріляли 3 райони Харківщини, поранено 2 мирних мешканців - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали прифронтові населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

"У Куп'янську обстрілами пошкоджено два п'ятиповерхові багатоквартирні будинки, сім приватних домоволодінь. Поранень дістали 41-річний чоловік і жінка 65 років. У Вовчанську… від обстрілів постраждала будівля Центральної районної лікарні, пошкоджено сім приватних будинків. У смт Білий Колодязь Вовчанської громади пошкоджено три приватних будинки та об'єкт цивільної промисловості", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.