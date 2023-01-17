Контракти з нелегітимною структурою "Росатома" підписали близько 650 працівників ЗАЕС

НАЕК "Енергоатом" має інформацію про 650 випадків підписання працівниками окупованої РФ Запорізької АЕС контрактів із так званою "Експлуатуючою організацією ЗАЕС" концерну "Росатом", повідомив президент компанії Петро Котін.

"Нам відомо про 650 працівників ЗАЕС, які підписали контракти з фейковою організацією з експлуатації станції. Більшість із них – це робочий персонал, який отримував найнижчу зарплату. Але також є випадки зради керівного персоналу, від позиції якого фактично залежало, чи вийде щось у Росатома. Наприклад, людина, яка виконує обов'язки головного інженера, зрадила Україну і продовжує там нелегітимно виконувати обов'язки керівника станції", – сказав він на брифінгу на Південноукраїнській АЕС у понеділок.

Загалом, за його словами, на ЗАЕС дуже складна ситуація із персоналом.

"Трохи більше ніж 6 тисяч працівників ЗАЕС перебувають в Енергодарі. Не всі працюють на станції, багато хто залишається у своїх будинках. На станцію проходять приблизно 2,4-3 тисячі людей. До окупації на ній працювало понад 11 тисяч", - зазначив Котін.

Разом із тим він зазначив, що російські загарбники не можуть замінити український персонал своїми людьми, тому змушені залишати його на роботі, незважаючи на відмови переходити на роботу в Росатом.

"Ситуація у рашистів теж важка. Вони не можуть запустити станцію. Не можуть її нормально експлуатувати, тому що для цього потрібен персонал, навчений для роботи на тому обладнанні, яке встановлене на ЗАЕС. Вони намагаються підвезти свій персонал, але він нелегітимний, він не може виконувати ті функції, які виконує український персонал. Він же відмовляється підписувати контракти, але вони змушені залишати його на роботі", – описав ситуацію голова "Енергоатома".

При цьому він зазначив, що частину працівників ЗАЕС, яка залишила місто-супутник ЗАЕС Енергодар, переведено на роботу на інші АЕС України.

Як повідомлялося, в російському ЄДРЮО 3 жовтня за адресою в Москві було зареєстровано АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" зі статутним капіталом 2 млрд рублів. Головна компанія зі 100% СК - держкорпорація "Росатом", гендиректор - Олег Романенко.

В "Енергоатомі" назвали це рішення нікчемним.

Наприкінці жовтня повідомлялося про приблизно 100 працівників ЗАЕС, які підписали контракти з Росатомом.