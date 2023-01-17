"Укренерго" на вівторок підняло нічний ліміт на 1,3% і опустило денний на 2,3%

НЕК "Укренерго" на вівторок, 17 січня, внесло невеликі коригування до доведених до обленерго лімітів порівняно з понеділком: підняло їх на ніч на 1,3% та опустило на день на 2,3%.

Як повідомило, зокрема, "Полтаваобленерго", компанії було встановлено нічний ліміт (з 00:00 до 7:00) з потужності в області 395 МВт, а з 7:00 до 24:00 – 440 МВт, тоді як рік тому максимальна потужність складала 812 МВт.

На 16 січня ліміти складали відповідно 390 МВт та 450 МВт, тоді як напередодні останньої російської ракетної атаки "Укренерго" планувало скасувати нічний ліміт, а денний встановило на рівні 487 МВт.

У свою чергу "Прикарпаттяобленерго" повідомило, що на вівторок отримало нічний ліміт з 00:00 до 7:00 – 201,1 МВт, тоді як денний ліміт на решту доби становить 269 МВт.

На 16 січня "Укренерго" довело компанії ліміти відповідно 198,92 МВт та 275,33 МВт, а перед ракетною атакою у п'ятницю денний ліміт становив 297,89 МВт.

Раніше "Укренерго" зазначало, що дефіцит в енергосистемі через черговий масовий російський ракетний удар у п'ятницю, 13 січня, залишається високим.