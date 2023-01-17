За добу ЗС України знищили 870 одиниць о/с агресора, 3 танки, 5 артилерійських систем

За добу українські військові ліквідували 870 одиниць особового складу армії РФ, а також 3 танки, 11 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.23 орієнтовно склали особового складу - близько 116950 (+870) осіб ліквідовано, танків - 3121 (+3) од, бойових броньованих машин ‒ 6215 (+11) од, артилерійських систем – 2104 (+5) од, РСЗВ – 441 (+3) од., засоби ППО ‒ 220 (+0) од., літаків – 286 (+0) од., гелікоптерів – 276 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0), крилаті ракети - 749 (+0), кораблі / катери - 17 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 4877 (+7) од, спеціальна техніка - 190 (+0)", - сказано у повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Дані уточнюються.