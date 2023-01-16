САП завершила розслідування стосовно нового епізоду у справі "Роттердам+"

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) схвалила рішення про завершення досудового розслідування щодо нового епізоду у справі "Роттердам+", в рамках якого було повідомлено про підозри 15 особам, серед яких колишні та чинні посадові особи Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП).

"16 січня 2023 року прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно 15 осіб, серед яких колишні та чинні посадові особи НКРЕКП та посадові особи групи приватних теплогенеруючих компаній, причетних до впровадження та застосування так званої формули "Роттердам+", - повідомляється у пресрелізі САП у понеділок.

Як йдеться у документі, наразі прокурором надано доручення детективам НАБУ (Національне антикорупційне бюро України – ІФ) про відкриття стороні захисту матеріалів для ознайомлення.

"Слідство вважає, що у формулу "Роттердам+" було закладено витрати на послуги, які фактично не виконувались, а саме транспортування вугілля національного виробника тепловим електростанціям із порту у Роттердамі", - зазначили у САП.

У результаті цього споживачі електроенергії упродовж 2016-2019 років переплатили понад 39 млрд гривень через відповідне безпідставне зростання тарифів на електроенергію, дійшли висновку слідчі прокуратури.

"У ході розслідування цього факту з'ясувалося, що прийняти таку формулу розрахунків окремих членів НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті отримали надприбутки", - стверджують у САП.

Поряд із цим інші члени НКРЕКП неналежно виконали свої службові обов'язки через недобросовісне ставлення до них і проголосували за затвердження так званої формули "Роттердам+", що надалі спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам, доповнили в прокуратурі.

Як повідомлялося, САП та НАБУ 26 жовтня заявили про новий епізод у справі "Роттердам+" ще на 20 млрд грн, у рамках розслідування якого повідомлено про підозри двом колишнім головам НКРЕКП, шести колишнім та трьом чинним членам комісії, а також її чинному та колишньому працівникові.

Крім цього, серед підозрюваних є діюча і колишня посадова особа групи приватних теплогенеруючих компаній.

У період 2018-2019 років НКРЕКП очолювали спочатку Дмитро Вовк, а згодом Оксана Кривенко.