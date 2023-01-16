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20:15 16.01.2023

Глава МЗС Великої Британії підтвердив готовність працювати разом, щоб переконати інші країни надати Україні танки західного типу

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Глава МЗС Великої Британії підтвердив готовність працювати разом, щоб переконати інші країни надати Україні танки західного типу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі обговорили роботу над наданням Україні танків західного типу, а також нові санкції проти російської ракетно-безпілотної промисловості.

"Провів телефонну розмову з Джеймсом Клеверлі, щоб подякувати за його роль в історичному рішенні Великої Британії надати Україні танки Challenger 2, гаубиці та іншу техніку. Джеймс підтвердив готовність працювати разом для того, щоб переконати інші країни надати Україні танки західного типу", - написав Кулеба у твіттері.

Глави МЗС також обговорили нові санкції проти російської ракетної та безпілотної промисловості, спрямовані на те, щоб покласти край російському ракетному терору проти цивільного населення України.

"Я глибоко вдячний Великій Британії за рішучу підтримку України", - додав Кулеба.

 

Теги: #мзс #допомога #британія

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