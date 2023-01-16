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19:30 16.01.2023

Росія готується до "крайнього ривка" - Данілов

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Росія готується до "крайнього ривка" - Данілов

Росія готується до "крайнього ривка" у війні проти України, сказав в ефірі телемарафону секретар РНБО України Олексій Данілов.

"Вони готуються до крайнього ривка. З цим пов'язані процеси зміни людей (у військовому керівництві – ІФ-У). Використовували "Вагнера", кадировців, йде на зміну російська армія", - сказав він.

"У них "останній дзвінок". Більше не буде на кого міняти і списувати поразки, яких вони зазнають на нашій землі", - сказав Данілов.

За його словами, "це може бути і на річницю (війни – ІФ-У), може й у березні".

"Їхня мобілізація, яка не зупинялася, для нас це – виклик. Ми повинні приготуватися до спроби їхнього наступу", – сказав секретар РНБО.

 

 

Теги: #росія #рнбо #плани

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